Екатеринбург, 31 января, 2024, 07:11 — ИА Регнум. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил в Екатеринбурге выполнение гособоронзаказа по производству новых самоходных артиллерийских установок (САУ). Он указал на необходимость увеличить объёмы их выпуска и ремонта. Об этом 31 января сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru 152-мм самоходная гаубица «Мста-С»

На совещании с руководством предприятий Шойгу напомнил о поручении президента РФ Владимира Путина об увеличении производства самоходной артиллерии.

«Если мы сегодня вышли по ремонту и по новым орудиям «Мста» уже на неплохие темпы, то нам надо усиливать по другим системам. В связи с этим я бы хотел получить доклад в течение недели, как мы будем выходить на показатели, установленные поручением президента», — сказал министр.

Шойгу подчеркнул необходимость выполнения указаний российского лидера, все поручения так или иначе связаны с работой на поле боя.

Также глава российского оборонного ведомства отметил востребованность новых САУ. В связи с этим нужно ускорить работы по испытаниям этого оружия и началу серийного производства, сказал он.

«Мы сегодня обсудим, примем решение и по этой работе выйдем на долгосрочный контракт. Тогда будет понятна перспектива», — добавил глава Минобороны РФ.

По итогам работы на предприятии Шойгу отметил произошедшие серьёзные, кардинальные изменения, появилось много нового оборудования, что в свою очередь отразилось на существенном увеличении объёмов производства.

Отдельно министр остановился на новых работах по самоходной артиллерии, которые вышли на финальную стадию. В феврале ожидается получение первых шести машин, на это накладывается то, что касается боеприпасов, сказал Шойгу, указав на необходимость своевременных поставок.

По словам министра, сотрудники заводов и предприятий по производству боеприпасов ведут испытания на полигонах и в зоне специальной военной операции.

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Как сообщало ИА Регнум, 30 января Сергей Шойгу проинспектировал производство крылатых ракет «Калибр» и крылатых ракет комплекса «Искандер» на предприятии концерна «Алмаз Антей» в Екатеринбурге. После осмотра Шойгу выразил надежду, что гособоронзаказ в 2024 году будет выполнен в полном объёме, а модернизация производств на предприятиях ВПК продолжится.

Министр обороны РФ 29 января в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа проверил ход модернизации экспериментальных баз Научно-исследовательских институтов оборонного ведомства в Московской области.

В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил о работе над оружием на новых физических принципах. Такое вооружение будет в ближайшей перспективе обеспечивать безопасность любой страны. К данным видам оружия обычно относят радиочастотное, лазерное, инфразвуковое и другие.