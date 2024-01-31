Трамп обвинил Байдена в создании «кровавой бойни»
Трамп: Байден создаёт кровавую бойню, он неспособен быть главнокомандующим США
Вашингтон, 31 января, 2024, 06:56 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден неспособен возглавить американскую армию, он лишь создает «кровавую бойню». Такое мнение высказал бывший глава Белого дома Дональд Трамп.
По словам бывшего американского лидера, Байден ведёт США «прямиком в третью мировую войну», а кровавая бойня, которую он создаёт, будет становиться только хуже.
«Никогда ещё не было более ясно, что Джо Байден попросту не может быть верховным главнокомандующим», — говорится в распространенном заявлении Трампа.
Он ради выживания призвал американский народ «уволить жуликоватого Джо Байдена и всю его несостоявшуюся администрацию».
Как сообщало ИА Регнум, ответственность за гибель американских военнослужащих в результате атаки на базу в Иордании лежит на проиранских группировках, считает Байден. В связи с этим он поручил своим помощникам подготовить варианты ответа Тегерану, в том числе военного.
При одобрении Байденом соответствующего решения, силового ответа, причём сразу по ряду целей, стоит ждать в «ближайшие пару дней».
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