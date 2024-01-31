Вашингтон, 31 января, 2024, 06:56 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден неспособен возглавить американскую армию, он лишь создает «кровавую бойню». Такое мнение высказал бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

Moody College of Communication Дональд Трамп и Джо Байден

По словам бывшего американского лидера, Байден ведёт США «прямиком в третью мировую войну», а кровавая бойня, которую он создаёт, будет становиться только хуже.

«Никогда ещё не было более ясно, что Джо Байден попросту не может быть верховным главнокомандующим», — говорится в распространенном заявлении Трампа.

Он ради выживания призвал американский народ «уволить жуликоватого Джо Байдена и всю его несостоявшуюся администрацию».

Как сообщало ИА Регнум, ответственность за гибель американских военнослужащих в результате атаки на базу в Иордании лежит на проиранских группировках, считает Байден. В связи с этим он поручил своим помощникам подготовить варианты ответа Тегерану, в том числе военного.

При одобрении Байденом соответствующего решения, силового ответа, причём сразу по ряду целей, стоит ждать в «ближайшие пару дней».

Россия не приветствует идею США о нанесении «ударов возмездия» по гражданским объектам на Ближнем Востоке в ответ на гибель троих американских военнослужащих.

Ситуацию на южной границе США назвал орудием массового разрушения экс-американский лидер Дональд Трамп.

После победы на предварительных выборах в Айове Трамп пообещал разрешить конфликт между Россией и Украиной «очень быстро». Политик заявил, что очень хорошо знает президента России Владимира Путина и главу киевского режима.