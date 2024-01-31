Москва, 31 января, 2024, 06:33 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу побывал с инспекцией на Уральском заводе транспортного машиностроения и проверил выполнение гособоронзаказа. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Шойгу

Глава Минобороны лично убедился в выполнении госзаказа по производству и ремонту самоходных артиллерийских систем 2С19 «Мста-С», 2С3 «Акация», 2С4 «Тюльпан», 2С5 «Гиацинт», а также 2С35 «Коалиция СВ.

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Как сообщало ИА Регнум, с начала 2024 года план по производству крылатых ракет «Калибр» выполнен уже на 17%.

Шойгу 30 января проинспектировал производство крылатых ракет «Калибр» и крылатых ракет комплекса «Искандер» на предприятии концерна «Алмаз Антей» в Екатеринбурге.

Ранее заместитель министра обороны Алексей Криворучко доложил, что Военно-морской флот (ВМФ) России в течение 2023 года получил более 7,7 тыс. ракет, в том числе крылатых ракет большой дальности «Циркон», «Калибр», «Уран».