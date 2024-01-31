Вашингтон, 31 января, 2024, 06:22 — ИА Регнум. У берегов Южной Кореи 31 января разбился американский истребитель F-16, пилота госпитализировали. Об этом говорится в официальном заявлении Военно-воздушных сил США.

U. S. Air Force Истребитель F-16

По подтверждённым сведениям, американский истребитель F-16 Fighting Falcon был приписан к 8-му истребительному авиаполку.

«Самолёт столкнулся с аварийной ситуацией во время полёта <…> и разбился сегодня», — добавила пресс-служба ВВС.

Пилот истребителя выжил, он смог катапультироваться. Лётчика обнаружили приблизительно через час после происшествия, его в сознании доставили в больницу.

Причину крушения F-16 установят в ходе расследования инцидента.

Как сообщало ИА Регнум, 31 января американский истребитель F-16 упал в водах вблизи Гунсана, в 274 километрах к югу от Сеула. Инцидент произошёл около 08:40 по местному времени, уточнило агентство Yonhap. Известно, что в Гунсане расположена авиабаза ВВС США Кунсан, на которой эксплуатируются самолёты F-16.

В американском штате Южная Дакота разбился стратегический бомбардировщик Rockwell B-1 Lancer. Инцидент произошёл 4 января около 17:50 по местному времени (5 января в 2:50 мск) при попытке приземлиться на установку. В момент катастрофы бомбардировщик находился в тренировочном полёте. На борту были четыре члена экипажа. Все благополучно катапультировались. Во время крушения была плохая видимость, низкая облачность и минусовая температура, говорится в заявлении ВВС США.