Херсон, 31 января, 2024, 05:53 — ИА Регнум. Киеву не удалось воплотить замысел по обвинению России и запугиванию украинцев устроенной авиакатастрофой со сбитым российским Ил-76 в Белгородской области, на борту которого были украинские солдаты. Об этом заявил «РИА Новости» губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА Регнум Ил-76

«Задумка просто не удалась, она просто-напросто сорвалась. А они хотели обвинить Россию, что сами сбили свой самолёт», — считает Сальдо.

Губернатор также сказал, что ВСУ бомбят свои же населённые пункты, а говорят, что это делает российская армия.

Украинские власти пытались выставить различные версии, добавил Владимир Сальдо.

«В итоге заврались до такой степени, что уже сами не знают, как из такой ситуации выпутаться. Они просчитались», — полагает глава Херсонской области.

Он считает, что, помимо обвинения в авиакатастрофе России, целью было также запугивание украинцев.

Всю информацию о крушении российского самолёта от простого населения Украины власти скрыли. Тему напрочь закрыли, они дают только ту информацию, которая им выгодна, заключил Сальдо.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января ВСУ сбили из зенитного ракетного комплекса российский Ил-76 с 65 украинскими пленными, которых транспортировали для передачи украинской стороне, а также российским экипажем из шести человек и тремя сопровождающими. Выживших нет.

Крушение Ил-76 в Белгородской области произошло в результате попадания поражающих элементов украинской ракеты.

Данные бортовых самописцев подтверждают, что самолёт был сбит в воздухе. Анализ чёрных ящиков продолжается.

В заявлении МИД России назвали осознанной и преднамеренной атаку ВСУ на Ил-76.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». В ведомстве также заявили, что атака зенитной ракетой с территории Украины является предварительной версией поражения российского самолёта.