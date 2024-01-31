Лондон, 31 января, 2024, 05:32 — ИА Регнум. Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский следом за начальником Главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым отверг предложение главы киевского режима Владимира Зеленского занять должность главнокомандующего ВСУ вместо генерала Валерия Залужного, написала 30 января британская газета The Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский

По сведениям издания, изначально пост главкома ВСУ предложили Буданову лишь потом Сырскому.

«Оба, как говорят, отклонили это предложение, что заставило Зеленского пойти на попятную», — ссылается газета на источники.

В статье также говорится, что Зеленский уволил Залужного, но был вынужден отменить своё решение после давления со стороны высшего военного командования и международных партнёров.

Как сообщало ИА Регнум, в январе заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки депутат от пропрезидентской партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая проинформировала о проведённом опросе на тему возможных кандидатов на должность главкома ВСУ. В списке значились руководитель ГУР минобороны Кирилл Буданов, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский и заместитель Залужного Евгений Мойсюк.

Также в качестве возможных кандидатов на этот пост депутат назвала командующего Военно-морскими силами ВСУ Алексея Неижпапу, начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталу, экс-главу Генштаба Виктора Муженко.

Английский журнал The Economist со ссылкой на источники написал, что Буданов мог «в последний момент» отказаться от должности главкома ВСУ. Пока не ясно, чем закончится история с увольнением Залужного, но авторы считают, что в случае сохранения за ним должности Зеленский будет «выглядеть слабым».

Зеленский встретился с Залужным вечером 29 января и проинформировал военачальника о решении отправить его в отставку. Глава киевского режима предложил генералу занять должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны. В итоге главком отверг инициативу украинского лидера, написали британские журналисты.

Экс-президент Украины Пётр Порошенко написал, что украинские союзники в Европе «в шоке» от слухов об отставке Залужного. В лучшем случае необходимо опровергнуть появившуюся информацию, добавил он.