Вашингтон, 31 января, 2024, 05:19 — ИА Регнум. Власти США и Германии, несмотря на сильное желание Киева и стран Восточной Европы, оттягивают начало процесса вступления Украины в НАТО. Об этом сообщил американский журнал Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

По мнению издания, Украина и её союзники подталкивают НАТО к официальному приглашению. Они его ожидают в ближайшее время, но Вашингтон и Берлин проявляют осторожность. Они считают, что ещё слишком рано начинать этот процесс — пока страна всё ещё находится в конфликте с Россией.

Вопрос о принятии Украины является основным в повестке генсека НАТО Йенса Столтенберга, который находится в Вашингтон в эти дни, встречаясь с высокопоставленными чиновниками Белого дома, заключили авторы публикации.

Как сообщало ИА Регнум, Столтенберг во время визита в США выразил уверенность в том, что поддержка Украины всеми союзниками по альянсу должна продолжаться.

По мнению генсека, военная помощь Киеву — это не благотворительность, а «инвестиция» в безопасность стран НАТО, «это путь к миру».

В НАТО существует глубокое чувство вины из-за допущенного начала конфликта на Украине. Об этом в интервью «Би-би-си» заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Бывший посол ФРГ в США и Великобритании Вольфганг Ишингер считает, что Украине не суждено в ближайшее время попасть в НАТО, в котором обязательно найдутся противники такого решения. Если большинство членов альянса согласятся с вступлением Украины в НАТО, то будет один, два, три члена из более чем 30 стран блока, которые скажут о несвоевременности такого сценария.