Ужгород, Украина, 31 января, 2024, 04:12 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в СИЗО в Киеве, заявил об унижении Венгрией на встрече с украинской делегацией в Ужгороде министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

В Telegram-канале парламентарий при помощи адвокатов напомнил о высказывании лидера венгерской крайне правой партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи, по словам которого Венгрия будет претендовать на Закарпатье после краха Украины.

Дубинский считает, что слова венгерского политика являются «не марионеточным поведением», а «вполне конкретной оплеухой» перед приездом министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто.

Дубинский назвал это тестом на проверку, сможет ли после этого Украина вызвать посла Венгрии в МИД для вручения ноты и разъяснений, или всё же не станет рисковать.

В качестве второго довода депутат Рады назвал демонстрацией сильную позицию Венгрии, поскольку даже после такой «наглой выходки» встречу с Сийярто не отменили.

Также за Венгрией остаётся право наложить вето на саммите ЕС 1 февраля по вопросу оказания военной помощи Украине, добавил депутат.

«Наконец, <…> это личный плевок в министра иностранных дел Кулебу, обнуление его авторитета (и так невысокого) и месть за намёки о пророссийской позиции (премьер-министра Венгрии Виктора. — Прим. ИА Регнум.) Орбана», — добавил парламентарий.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на встрече с руководителем МИД Украины Дмитрием Кулебой и главой офиса Зеленского Андреем Ермаком в Ужгороде призвал Киев восстановить права закарпатских венгров, существовавшие до 2015 года.

Газета Politico 26 января сообщила о возможном лишении Венгрии права голоса в ЕС из-за блокировки помощи Украине в размере €50 млрд. Издание ссылается на седьмую статью Договора о ЕС, согласно которой страны уполномочены приостановить право голоса государства — участника ЕС и использовать другие ограничения его прав в случае серьёзных нарушений основополагающих принципов сообщества.