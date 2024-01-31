Москва, 31 января, 2024, 04:02 — ИА Регнум. Солист рок-группы «Би-2» Лёва (Егор Бортник, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) вылетел из Бангкока в Тель-Авив после выхода из миграционной тюрьмы. Об этом сообщается в Telegram-канале музыкантов.

Дарья Драй ИА REGNUM Вокалист группы «Би-2» Лёва

«Лёва вылетел в Израиль, остальные участники группы находятся в миграционной тюрьме в тесной камере на 80 человек», — говорится в Telegram-канале музыкального коллектива.

Организаторы концертов в Таиланде взяли на себя всю ответственность за ситуацию, произошедшую с артистами.

Как сообщало ИА Регнум, музыкантам рок-группы «Би-2», за исключением Лёвы, было отказано в вылете из Таиланда в Израиль.

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25 января участников «Би-2» задержали на острове Пхукет в Таиланде за концерт без необходимого разрешения. Ночь они провели в отделении полиции, затем суд Пхукета избрал музыкантам меру пресечения и назначил каждому штраф в размере 3 тыс. батов ($84). Всех передали иммиграционной полиции.

В мае 2023 года сообщалось, что сбежавший в Израиль Егор Бортник заявил, что больше не вернётся в Россию. Позже он сказал, что в России нет никакого культурного кода.

Кроме того, выяснилось, что часть гонораров артисты отправляют в помощь Украине. Коллектив группы проживает в разных точках мира, в частности в Дубае и Испании. Общественники потребовали отмены концертов «Би-2» в России.