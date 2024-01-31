Мелитополь, 31 января, 2024, 03:39 — ИА Регнум. Российские войска медленно и аккуратно продвигаются в Запорожской области, сообщил «РИА Новости» губернатор региона Евгений Балицкий.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

По словам главы Запорожской области, военные берегут «личный состав» и не стремятся биться насмерть «за какой-то разрушенный населённый пункт».

«Мы берём их очень аккуратно: обрабатываем мощнейшей артиллерией, потом только происходит какое-то минимальное движение», — пояснил Балицкий.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы РФ поразили скопления живой силы и техники ВСУ у населённых пунктов Работино и Юрковка на запорожском направлении.

Украинская армия потеряла за сутки на донецком направлении до 210 военных, два пикапа, два орудия Д-30 и противотанковую пушку «Рапира». Подразделения Южной группировки войск отразили шесть атак штурмовых групп 22-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка и Переездное в ДНР.

30 января в Минобороны сообщили о поражении склада горючего ВСУ и радиолокационной станции ЗРК IRIS-T. В минувшие сутки силы ПВО уничтожили 12 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», а также авиабомбу JDAM. Российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции на донецком направлении, а также улучшили положение по переднему краю на краснолиманском направлении, отметили в ведомстве.