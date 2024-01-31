Кито, 31 января, 2024, 03:14 — ИА Регнум. Игнорируя протест со стороны РФ, власти Эквадора приняли решение передать Соединённым Штатам старую российскую технику, которая есть в стране. Об этом сообщил президент республики Даниэль Нобоа.

(сс) Yamil Salinas Martínez Флаг Эквадора

«Поставка будет осуществлена», — заявил журналистам Нобоа.

Он пояснил, что планирует передать «металлолом», который отдавать не запрещается.

При этом глава Эквадора акцентировал, что республика намерена продолжать отношения с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, в начале января эквадорские власти обещали до конца месяца передать США старую российскую и украинскую технику в обмен на новые подобные средства стоимостью $200 млн. Об этом говорил Даниэль Нобоа.

При этом он не уточнил, какую технику планируется обменять — военного или гражданского назначения.

Москва расценит передачу властями Эквадора старой российской и украинской техники США как недружественный шаг. Такую позицию российская сторона довела до официального Кито. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил посол РФ в этой стране Владимир Спринчан.

У Эквадора есть советские вертолеты Ми-171Е и переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) «Игла». При этом передача указанной техники третьим странам, как правило, запрещена в соответствии с условиями договора поставки.