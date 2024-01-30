Москва, 31 января, 2024, 02:47 — ИА Регнум. Проблемы с доступом к сайтам и приложениям в некоторых регионах России в доменной зоне .RU после технического сбоя устранены. Об этом сообщили в Координационном центре доменов .RU/.РФ.

Catapro.ru Интернет

«Техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, вызвавшая недоступность сайтов в зоне .RU, устранена», — сообщили специалисты.

Отмечается, что неполадки в работе могут ещё некоторое время наблюдаться, до тех пор пока обновленные данные «не разойдутся по системе доменных имён».

Пользователи отмечали сбои в работе «Яндекс», «Дзен», «Авито», Wildberries.

Сбои наблюдались на сайтах и приложениях Ozon, «Яндекс», «Дзен», «Авито», Wildberries и других в Москве и области, в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, частично в Сибири и на Дальнем Востоке.

Как сообщало ИА Регнум, 30 января от пользователей стали поступать обращения о проблемах с доступом ко всем доменам в зоне .RU, не открывались приложения и сайты. По сведениям профильных изданий, вероятно произошла поломка DNSSEC — набора расширений протокола DNS, призванного гарантировать достоверность и целостность данных.

В координационном центре доменов .RU/.РФ заявили о работе над устранением проблемы, из-за которой обрушился Рунет.

Интернет-магазин Ozon полностью функционирует — получать заказы в пунктах выдачи (ПВЗ) вновь возможно без проблем. Ситуация с доменной зоной .RU, которая наблюдалась 30 января, восстановилась. Сайт и приложение Ozon были недоступны, в IT-системе Wildberries никаких сбоев не было.