Лондон, 31 января, 2024, 02:32 — ИА Регнум. На Украине зафиксирован самый минимальный показатель рождаемости в мире, написала британская газета The Times со ссылкой на украинский Институт демографии и социальных исследований при Национальной академии наук.

Иван Шилов ИА REGNUM Рождаемость

По данным аналитиков, в среднем на одну жительницу Украины репродуктивного возраста (от 15 до 50 лет) приходится 0,7 ребёнка. Издание напомнило, что Украина ещё до боевых действий переживала «глубокий демографический кризис», уровень рождаемости составлял 1,16.

Из-за украинского конфликта средняя продолжительность жизни среди мужчин снизилась с 66-67 до 57-58 лет, привела газета данные института демографии.

В статье говорится, что демографическая картина на Украине выглядит весьма мрачной. Нехватка детей, массовые случаи насильственной смерти и поток беженцев свидетельствует об угрозе вымирания Украины, написали авторы.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи, академик Национальной академии наук Украины Элла Либанова заявила, что Украина из-за сильнейшего демографического кризиса рискует попасть в «спираль смерти». Эксперт напомнила, что в 2001 году в стране зафиксировали самый низкий уровень рождаемости в мире, а в 2019 году Украина была на последнем месте в Европе по данному показателю. По её словам, украинские демографы прогнозируют падение рождаемости в стране в 2023–2024 годах до коэффициента 0,71, что станет самым низким показателем, «когда-либо зарегистрированным в мире».

По подсчётам ООН, к 2030 году численность населения Украины может снизиться до 24 млн человек, а к 2100 году — сократится на 45%. Социологи предполагают, что покинувшие после начала СВО страну украинцы вряд ли вернутся назад, они предпочтут осесть в Европе.