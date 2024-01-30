Штат Нью-Йорк, США, 31 января, 2024, 01:49 — ИА Регнум. В Нью-Йорке суд присяжных 30 января отклонил иски российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева к аукционному дому Sotheby’s. Об этом сообщил Bloomberg.

Фото футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев

В многолетней тяжбе поставлена точка — бизнесмен таким образом проиграл суд к Sotheby’s, который он обвинял в содействии завышению цен на купленные им картины с помощью арт-дилера Ива Бувье. В иске к дилеру суд также отказал.

Присяжные вынесли решение в пользу Sotheby’s по всем пунктам, которые касались покупок на сумму более 100 млн долларов.

По мнению Рыболовлева, аукционный дом знал настоящие цены на картины, но участвовал в мошеннических схемах Бувье.

Сам Рыболовлев после решения суда не проявил особой реакции.

«Такова жизнь», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, решение апелляционной инстанции от 12 декабря 2019 года о прекращении уголовного дела о мошенничестве в отношении Ива Бувье, оставлено в силе кассационным судом Монако.

Возбужденное в 2015 году дело по инициативе компаний Рыболовлева по поводу 37 картин крупнейших художников-авангардистов, сбором которых и занимался Бувье, решено в пользу последнего.

Расследование дела велось в Женеве и швейцарской прокуратурой, Бувье было предъявлено обвинение в 38 сделках с произведениями искусства.

Владелец и президент «Монако» Дмитрий Рыболовлев планирует продать французский футбольный клуб, сообщил в соцсети X журналист портала Foot Mercato Санти Ауна.

Уже ведутся консультации по этому вопросу с американским инвестиционным банком Raine Group, который ранее занимался продажей английского клуба «Манчестер Юнайтед».

Контрольный пакет акций футбольного клуба Рыболовлев выкупил в 2011 году. С момента покупки он инвестировал в клуб более €330 млн. В 2017 году команда досрочно стала чемпионом Франции.