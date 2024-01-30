Российский миллиардер Рыболовлев проиграл суд Sotheby’s
Суд присяжных отклонил иск Рыболовлева к дому Sotheby’s по делу о картинах
Штат Нью-Йорк, США, 31 января, 2024, 01:49 — ИА Регнум. В Нью-Йорке суд присяжных 30 января отклонил иски российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева к аукционному дому Sotheby’s. Об этом сообщил Bloomberg.
В многолетней тяжбе поставлена точка — бизнесмен таким образом проиграл суд к Sotheby’s, который он обвинял в содействии завышению цен на купленные им картины с помощью арт-дилера Ива Бувье. В иске к дилеру суд также отказал.
Присяжные вынесли решение в пользу Sotheby’s по всем пунктам, которые касались покупок на сумму более 100 млн долларов.
По мнению Рыболовлева, аукционный дом знал настоящие цены на картины, но участвовал в мошеннических схемах Бувье.
Сам Рыболовлев после решения суда не проявил особой реакции.
«Такова жизнь», — сказал он.
Как сообщало ИА Регнум, решение апелляционной инстанции от 12 декабря 2019 года о прекращении уголовного дела о мошенничестве в отношении Ива Бувье, оставлено в силе кассационным судом Монако.
Возбужденное в 2015 году дело по инициативе компаний Рыболовлева по поводу 37 картин крупнейших художников-авангардистов, сбором которых и занимался Бувье, решено в пользу последнего.
Расследование дела велось в Женеве и швейцарской прокуратурой, Бувье было предъявлено обвинение в 38 сделках с произведениями искусства.
Владелец и президент «Монако» Дмитрий Рыболовлев планирует продать французский футбольный клуб, сообщил в соцсети X журналист портала Foot Mercato Санти Ауна.
Уже ведутся консультации по этому вопросу с американским инвестиционным банком Raine Group, который ранее занимался продажей английского клуба «Манчестер Юнайтед».
Контрольный пакет акций футбольного клуба Рыболовлев выкупил в 2011 году. С момента покупки он инвестировал в клуб более €330 млн. В 2017 году команда досрочно стала чемпионом Франции.