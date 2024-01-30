Вашингтон, 31 января, 2024, 01:07 — ИА Регнум. Из-за отсутствия согласованных Конгрессом США средств Пентагон не планирует объявлять о новых поставках оружия Украине, заявил 30 января официальный представитель американского минобороны Патрик Райдер.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Никаких новых объявлений в рамках списаний по президентским полномочиям. Мы всё ещё ожидаем дополнительного финансирования от Конгресса», — ответил он на вопрос о том, планирует ли Пентагон новые объявления поставок.

При этом поставки Украине вооружений, решение о передаче которых принималось ранее, будут продолжены в рамках так называемой «Инициативы по поддержке безопасности Украины», добавил представитель Пентагона.

Как сообщало ИА Регнум, 4 января Патрик Райдер заявлял, что у минобороны США нет возможности передать вооружение Украине без одобрения со стороны Конгресса. У Пентагона остались полномочия поставить Киеву из собственных запасов вооружения на сумму $4,2 млрд, сказал он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 29 января на пресс-конференции в Вашингтоне с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что отсутствие военной помощи Киеву повлияло на развитие ситуации на поле боя. Россия, по заверениям Блинкена, укрепляется во мнении, что она «может продержаться дольше Украины».

Газета Politico со ссылкой на источники опубликовала статью, в которой говорится, что США 31 января планируют передать Украине высокоточные управляемые реактивные снаряды GLSDB, способные поражать цели на расстоянии до 150 км. Примечательно, что Пентагон имеет аналог таких бомб, но наземной версии оружия у американских солдат пока нет.