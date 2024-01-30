Вашингтон, 31 января, 2024, 00:46 — ИА Регнум. Минобороны США подтвердило намерение передать украинской армии высокоточные реактивные снаряды GLSDB. При этом военные не смогли назвать сроки сделки. Об этом сообщило Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

Представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер отказался комментировать сроки «из соображений оперативной безопасности», но заверил журналистов, что США предоставит Украине бомбу малого диаметра наземного базирования.

Речь идёт о бомбе малого диаметра наземного базирования GLSDB — совместной разработке компаний Boeing и Saab, которые добавили ракетный двигатель к авиабомбе и приспособили её к запуску с применением реактивных систем залпового огня.

Как передавало ИА Регнум, США 31 января могут передать Киеву реактивные снаряды GLSDB, способные поражать цели на расстоянии почти 150 км. При этом у Пентагона есть аналог таких бомб, но наземной версии оружия у американских солдат ещё нет, сообщила 30 января газета Politico со ссылкой на источники.

Пентагон успешно провёл испытания снарядов GLSDB, запускаемых из наземных реактивных систем залпового огня HIMARS.

Изначально ожидалось, что Украина получит от США снаряды GLSDB весной 2023 года. Контракт на начало их производства подписали только в марте. СМИ писали, что снаряды смогут поставить лишь в начале 2024 года после прохождения испытаний.