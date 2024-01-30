Берлин, 31 января, 2024, 00:42 — ИА Регнум. Немецкие истребители Eurofighter подняли в воздух для сопровождения российского военного самолёта Ил-20М в международном воздушном пространстве около острова Рюген. Об этом говорится в опубликованном в соцсети Х заявлении Военно-воздушных сил Германии.

U.S. Air Force Самолёт ВВС ФРГ

«Наши силы немедленного реагирования 71-й тактической эскадрильи были подняты по тревоге из Лаге, обнаружили в международном воздушном пространстве вблизи острова Рюген российский военный самолёт и недолго сопровождали его до того, как он повернул назад, на восток», — уточнила пресс-служба ВВС ФРГ.

Утверждается, что российский военный самолёт якобы летел без сигнала транспондера. Другие детали не приводятся.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года российский истребитель Су-27 поднялся в воздух при приближении военных самолётов Германии и Франции к границе России. Российские лётчики сопроводили немецкий Р-3С «Орион» и французский «Атлантик-2» в соответствии с международными нормами и не допустили нарушения ими границ РФ.

В октябре 2023 года российский истребитель МиГ-31 сопроводил патрульный самолёт «Посейдон» Военно-воздушных сил Норвегии над Баренцевым морем. При приближении МиГ-31 норвежский самолёт выполнил разворот от границы РФ. Полёт российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности, подчеркнули в Минобороны.