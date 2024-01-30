Путин назначил новых прокуроров Севастополя и Тверской области
Москва, 31 января, 2024, 00:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал 30 января указ о назначении новых прокуроров Тверской области и Севастополя.
Kremlin.ru
Владимир Путин
На пять лет указом президента прокурором Тверской области назначен Максим Жук. Андрей Шевцов будет прокурором Севастополя.
Указ вступил в силу со дня его подписания.
Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин подписал указ о создании в РФ федерального кадрового резерва для государственной службы.
Новую систему рекомендовали использовать руководителям федеральных и региональных органов власти, государственных компаний и корпораций.
Для включения в кадровый резерв потребуется пройти специальный отбор, кандидатам понадобится отчитаться о доходах и пройти необходимые проверки.