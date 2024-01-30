Москва, 31 января, 2024, 00:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал 30 января указ о назначении новых прокуроров Тверской области и Севастополя.

Kremlin.ru Владимир Путин

На пять лет указом президента прокурором Тверской области назначен Максим Жук. Андрей Шевцов будет прокурором Севастополя.

Указ вступил в силу со дня его подписания.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин подписал указ о создании в РФ федерального кадрового резерва для государственной службы.

Новую систему рекомендовали использовать руководителям федеральных и региональных органов власти, государственных компаний и корпораций.

Для включения в кадровый резерв потребуется пройти специальный отбор, кандидатам понадобится отчитаться о доходах и пройти необходимые проверки.