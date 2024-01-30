Москва, 31 января, 2024, 00:06 — ИА Регнум. Повреждение кабельной линии напряжением 220 кВ произошло 30 января рядом с ТЭЦ-23 на Монтажной улице в Восточном административном округе Москвы. О ЧП сообщили в компании «Россети Московский регион».

ТЭЦ

«Короткое замыкание спровоцировало хлопок. Нарушения электроснабжения нет, подача электроэнергии проходит в штатном режиме. Специалисты приступили к ремонтным работам», — пояснили в Telegram-канале компании.

Отмечается, что последствий никаких нет, в том числе и пострадавших.

Как сообщало ИА Регнум, жители района Метрогородок на востоке Москвы сообщили 30 января о сильном хлопке в районе ТЭЦ-23.

В июле 2023 года в Великом Новгороде загорелась Лужская ТЭЦ. Площадь пожара в производственном здании составила 2300 кв. м. К тушению огня было привлечено 30 человек и девять единиц техники. Причиной пожара стало возгорание турбины. Погибших и пострадавших не было.