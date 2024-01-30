Москва, 30 января, 2024, 23:45 — ИА Регнум. В России официально разрешено службам транспортной безопасности сбивать беспилотники — президент Владимир Путин подписал соответствующий закон. Документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

Иван Шилов ИА Регнум

Законом закрепляется понятие «беспилотные аппараты». К ним относятся беспилотные воздушные, подводные и надводные суда и аппараты, беспилотные транспортные средства и иные автоматизированные беспилотные комплексы.

Законодательством разрешено подразделениям транспортной безопасности подавлять беспилотники в целях защиты. При этом разрешается уничтожать беспилотные аппараты. Порядок принятия решений о подавлении дронов разработает Минтранс совместно с ФСБ.

Помимо этого, ведомство получило полномочия утверждать порядок разработки, установления, введения и снятия временного и местного режимов, а также кратковременных ограничений использования воздушного пространства.

Законом также оговариваются положения, регламентирующие поиск и спасение терпящих или потерпевших бедствие воздушных и морских судов.

Как сообщало ИА Регнум, российские средства противовоздушной обороны 30 января сбили беспилотник самолётного типа киевских боевиков над акваторией в районе Бельбека в Севастополе.

Гособоронзаказ в рамках производства ракет для противовоздушной обороны (ПВО) необходимо увеличить, несмотря на двукратный рост производства. Об этом заявил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.

В России завершаются испытания антидроновых ракет. Это оружие в ближайшее время поступит на вооружение зенитных расчётов в зоне СВО. С их помощью военные смогут сбивать небольшие беспилотники, квадрокоптеры, FPV-дроны.