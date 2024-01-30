Кито, 30 января, 2024, 23:37 — ИА Регнум. Эквадор передаст США старую военную технику российского производства, несмотря на протест Москвы, сообщил президент страны Даниэль Нобоа в интервью телеканалу Ecuavisa.

JOSE JACOME / EPA/TASS

«Поставка будет осуществлена. С российской стороны ссылаются на то, что это военная техника. Мы доказали, что это металлолом. В рамках международных соглашений нельзя передавать военную технику, но такой металлолом можно», — сказал он, добавив, что сделка будет продолжена «в любом случае».

При этом Нобоа заявил, что Эквадор не будет разрывать отношения с Россией, но позицию Москвы он назвал «не совсем адекватной», поскольку в республике сейчас проходят масштабные беспорядки.

Как сообщало ИА Регнум, 11 января президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что до конца января США передадут от республики старую российскую и украинскую технику в обмен на новые подобные средства стоимостью $200 млн. При этом он не уточнил, какую технику планируется обменять — военного или гражданского назначения.

Нобоа добавил, что 9 января обсуждал этот вопрос с послом США Майклом Фитцпатриком. Американский дипломат пообещал Нобоа, что Вашингтон уже через несколько дней представит эквадорским властям пакет помощи.

Эквадор имеет советские вертолёты Ми-171Е и переносной зенитный ракетный комплекс «Игла». При этом передача данной техники третьим странам, как правило, запрещена в соответствии с условиями договора поставки.

Посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан назвал недружественным шагом передачу Эквадором старой российской техники США. Позиция Москвы доведена до официального Кито, добавил дипломат. Также Спринчан указал на попытку президента Эквадора Даниэля Нобоа занять миротворческую позицию в отношении конфликта на Украине. Посол подчеркнул, что отправка военной техники одной из сторон нарушит нейтралитет, которого пока придерживался Эквадор.