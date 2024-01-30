Вашингтон, 30 января, 2024, 23:18 — ИА Регнум. США 31 января могут передать Украине высокоточные управляемые реактивные снаряды GLSDB, способные поражать цели на расстоянии почти 150 км. Примечательно, что Пентагон имеет аналог таких бомб, но наземной версии оружия у американских солдат ещё нет, сообщила 30 января газета Politico со ссылкой на источники.

USAF

«Украина получит первую партию бомб малого диаметра наземного базирования, совершенно нового оружия дальнего действия от компании Boeing, которого нет на вооружении даже в США <…> они поступят на поле боя уже в среду», — говорится в статье.

Автор отметил, что Пентагон успешно провёл испытания снарядов GLSDB, запускаемых из наземных реактивных систем залпового огня HIMARS.

Как сообщало ИА Регнум, изначально ожидалось, что Украина получит от США снаряды GLSDB весной 2023 года. Контракт на начало их производства подписали только в марте. Агентство Reuters со ссылкой на источник в Пентагоне передавало, что снаряды смогут поставить лишь в начале 2024 года после прохождения испытаний.

В апреле 2023 года обозреватель издания Asia Times Стивен Брайен написал, что российские высокоточные планирующие бомбы УФАБ-500Б и УПАБ-1500 оказались более эффективными, нежели поставляемые Украине США боеприпасы JDAM и GLSDB такого же типа. Российская система ПВО быстро стала сбивать американские «умные» бомбы, в то время как ВСУ не могли противостоять российским высокоточным бомбам. Украинские ПВО не могут наносить удары и по российской военной авиации, поскольку она просто не заходит в зону их действия, отметил автор.