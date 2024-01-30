Москва, 30 января, 2024, 22:47 — ИА Регнум. Устранена техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, вызвавшая недоступность сайтов в зоне .RU, заявили 30 января в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Санат Имангалиев/Sputnik/РИА Новости

В ведомстве предупредили, что неполадки в работе DNS могут наблюдаться какое-то время, пока обновлённые данные не распространятся по системе доменных имен. Пользователей пообещали держать в курсе событий.

Как сообщало ИА Регнум, 30 января от пользователей стали поступать обращения о проблемах с доступом ко всем доменам в зоне .RU, не открывались приложения и сайты. По сведениям профильных изданий, вероятна произошла поломка DNSSEC — набор расширений протокола DNS, призванного гарантировать достоверность и целостность данных.

В координационном центре доменов .RU/.РФ заявили о работе над устранением проблемы, из-за которой обрушился Рунет.