Москва, 30 января, 2024, 22:43 — ИА Регнум. Интернет-магазин Ozon полностью функционирует — получать заказы в пунктах выдачи (ПВЗ) вновь возможно без проблем. Ситуация с доменной зоной .RU, которая наблюдалась 30 января, восстановилась. Сайт и приложение Ozon были недоступны, в IT-системе Wildberries никаких сбоев не было.

Artem Priakhin / Keystone Press Agency /Global Look Press

В сообщении Ozon говорится, что неполадки в Рунете устранили — заработали сервисы для покупателей, продавцов, партнёров.

«Снова можете оформлять поставки и работать с личным кабинетом. Штрафов за просроченные отгрузки не будет, а рейтинг скорректируем», — говорится в Telegram-канале Ozon.

В компании уточнили, что сроки хранения товаров в пунктах выдачи будут продлены на два дня.

В Telegram-канале Wildberries сообщили, что все системы проверены, всё работает, сбоев нет.

Сложностей с выдачей заказов не зафиксировано.

«Мы продлим срок хранения товара. Ожидаем восстановления работы маркетплейса после устранения сбоя в доменной зоне .RU», — добавили в компании.

Как сообщало ИА Регнум, 30 января пользователи сообщили о проблемах с доступом ко всем доменам в зоне .RU. Не открывались сайты и приложения. Как пишут профильные издания, вероятна поломка DNSSEC. Фиксировались проблемы в работе DNS.

DNSSEC — набор расширений протокола DNS, призванного гарантировать достоверность и целостность данных.

Доступ к сайтам в зоне .RU будет восстановлен в ближайшее время, сообщило 30 января Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) присвоила статус монополистов Ozon и Wildberries. Об этом 24 января проинформировал глава ведомства Максим Шаскольский.

Специалисты ФАС, по словам Шаскольского, в декабре завершили анализ состояния конкуренции на рынке розничных онлайн-продаж. Антимонопольное ведомство пришло к выводу: Ozon и Wildberries установили коллективное доминирующее положение на этом рынке — около 80%.