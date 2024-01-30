Москва, 30 января, 2024, 21:47 — ИА Регнум. Жители района Метрогородок на востоке Москвы сообщили о сильном хлопке в районе улицы Николая Химушина, передаёт 30 января «МК.RU».

[Иван Шилов ИА Регнум

По этим данным, инцидент произошел около 21.00 мск. По предварительной версии, на территории ТЭЦ-23 произошёл взрыв трансформатора.

На место происшествия направляются спасатели и пожарные, сказано также в публикации.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в октябре 2023 года в Москве загорелся газопровод на ТЭЦ-16. Источник агентства рассказал, что наблюдалось факельное горение в трёх котлах. Возгорание было ликвидировано в течение часа.

В июле 2023 года в Великом Новгороде загорелась Лужская ТЭЦ. Площадь пожара в производственном здании составила 2300 кв. метров. К тушению огня было привлечено 30 человек и девять единиц техники. Причиной пожара стало возгорание турбины. Погибших и пострадавших не было.