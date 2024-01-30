Москва, 30 января, 2024, 21:38 — ИА Регнум. Появление у Вооружённых сил Украины (ВСУ) систем противовоздушной обороны (ПВО) Skynex, переданных Германией, — достаточно серьёзная цель для российских военных, заявил 30 января Lenta.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Нам придётся установить, где находятся эти системы, и уничтожать их. Это дорогостоящие, неустаревшие системы и достаточно серьёзная цель. Комплексы, в принципе, неплохие, но не думаю, что у нас будут какие-то загвоздки», — сказал он.

Эксперт считает, что эти поставки вряд ли повлияют на систему ПВО Украины. По его словам, возможно, эти установки перебросят в Киев.

Как передавало ИА Регнум, 30 января на Украине сообщили о прибытии батареи систем противовоздушной обороны Skynex, которые производит немецкий концерн Rheinmetall. Комплекс предназначен для работы по беспилотникам и крылатым ракетам. Он имеет радар с дальностью действия 50 км, командный пункт и четыре пушки с электрооптическими датчиками и своими радарами.

4 января стало известно, что Германия передала ВСУ очередной пакет военной помощи, в составе которого боеприпасы для танков Leopard 2A6 и десять боевых машин пехоты Marder. Также Киеву поставили систему противовоздушной обороны Skynex с боеприпасами, восемь радиолокационных станций воздушного наблюдения TRML-4D, ракеты для систем ПВО IRIS-T SLM, два танка для разминирования Wisent и десять грузовиков Zetros.

Ранее немецкий журналист Пауль Ронцхаймер указывал на то, что система противовоздушной обороны украинской армии не способна справиться с российскими ракетными ударами. Также он заявлял о дефиците вооружения у ВСУ. По его словам, это напрямую связано с ситуацией в Конгрессе США, который не одобрил выделение средств на финансирование киевского режима.