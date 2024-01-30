Париж, 30 января, 2024, 21:23 — ИА Регнум. Президент Франции Эмманюэль Макрон 30 января призвал власти ЕС к ограничительным мерам в отношении агропромышленного экспорта с Украины, передаёт «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

На пресс-конференции после встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном Макрон заявил, что намерен обсудить с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен принятие мер в отношении импорта агропродукции с Украины в связи с дестабилизацией рынка ЕС.

«Необходимы чёткие меры относительно импорта с Украины, так как мы наблюдаем в том, что касается масштабов и качества этого импорта, факторы, дестабилизирующие европейский рынок. Это касается ввоза цыплят и зерна», — сказал Макрон.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в январе 2024 года начались массовые акции протеста французских фермеров. Они недовольны предстоящим повышения цен на дизельное топливо в связи с увеличением налога на него, а также падением доходов на фоне роста импорта украинской сельхозпродукции во Францию.

Участники акции заявили о намерении заблокировать Париж, перекрыв движение по автомагистралям. Аналогичные акции начались в Бельгии, где фермеры на тракторах заблокировали движение по четырём трассам.

30 января сообщалось, что к протестам могут подключиться и фермеры Испании. Схожие акции идут в Польше, при этом в правительстве страны де-факто поддержали их участников.