Брянск, 30 января, 2024, 21:12 — ИА Регнум. Брянский областной суд приговорил к 13 годам лишения свободы сотрудника одной из компаний — провайдеров цифровых услуг Дмитрия Прохоренко, признав его виновным в госизмене, сотрудничестве со спецслужбами Украины и поджоге релейного шкафа на железной дороге, сообщили 30 января в пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области в своём Telegram-канале.

Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области Дмитрий Прохоренко

«30 января в Брянском областном суде вынесен приговор Дмитрию Прохоренко, признанному виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ) и поджоге, направленном на разрушение или повреждение объекта транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации (ч. 1 ст. 281 УК РФ)», — говорится в сообщении.

В суде отметили, что по совокупности преступлений ему назначено окончательное наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 2 лет 6 месяцев в тюрьме, со штрафом в размере 150 тыс. рублей и ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

Следователи установили, что Прохоренко, являясь сотрудником одной из компаний — провайдеров цифровых услуг, передал украинскому вооружённому формированию иностранных наёмников информацию о деятельности воинского подразделения, ставшую ему известной в ходе выполнения должностных обязанностей по оказанию услуг связи. Впоследствии он передавал специально собранные им сведения о местоположении и деятельности подразделений ВС России на территории Брянской области.

Кроме того, Прохоренко, действуя по заданию украинской стороны, поджёг релейный шкаф, принадлежащий филиалу ОАО «РЖД», в результате чего движение железнодорожных составов было временно ограничено, заявили следователи.

Как передавало ИА Регнум, Прохоренко был арестован 23 января 2023 года. В местных СМИ сообщалось, что житель Суража Дмитрий П. устроил пожар в 300 метрах от жилого сектора. В ходе обыска у него были обнаружены нарисованная схема и канистра с жидкостью, а также тысяча долларов.