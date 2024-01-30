Вашингтон, 30 января, 2024, 21:02 — ИА Регнум. Дефицит бюджета и рост госдолга могут привести США к «смертельной спирали», заявил экономист и трейдер, автор бестселлера «Чёрный лебедь» Нассим Талеб, слова которого приводит агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА Регнум

По его мнению, нехватка денег в федеральной казне растет такими темпами, что потребуется чудо, чтобы обратить вспять нанесённый ущерб.

«До тех пор, пока Конгресс будет продолжать расширять лимит долга, потому что боится последствий правильных действий — такова структура политической системы, — в конечном итоге образуется долговая спираль. А долговая спираль подобна спирали смерти», — пояснил Талеб.

Он также отметил, что сложившаяся обстановка вынуждает «несколько мрачно» относиться к политической системе западного мира. Из-за глобализации, добавил экономист, мир стал гораздо более взаимозависимым и проблемы в экономике одного региона могут рикошетом ударить по всему миру.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава американского банка JPMorgan Джеймс Даймон заявлял, что внушительный госдолг подвинул экономику США к «краю обрыва». Банкир согласился с мнением бывшего спикера палаты представителей Конгресса Пола Райана, назвавшего госдолг увеличивающимся снежным комом с самым предсказуемым кризисом в истории США.

В январе Минфин США сообщил, что госдолг превысил $34 трлн, в течение 2023 года увеличившись на $4 трлн. Белый дом в 2023 году неоднократно призывал Конгресс увеличить лимит задолженности.

Министр финансов США Джаннет Йеллен отмечала, что такой рост госдолга пугает. При этом она отметила, что экономика страны огромна по своим масштабам, а внешний долг США якобы вполне управляем.