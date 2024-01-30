Москва, 30 января, 2024, 20:42 — ИА Регнум. Россия решительно осуждает акт вандализма у памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване, заявили в МИД 30 января.

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«С глубоким сожалением отмечаем, что это далеко не первый случай осквернения монументов, посвящённых общим для России и Армении героическим страницам истории. Видим острую реакцию неприятия произошедшего со стороны дружественного армянского народа. Ожидаем того же и от властей республики, а также пресечения подобных проявлений варварства впредь», — сказано в заявлении МИД.

В Министерстве также поблагодарили неравнодушных граждан Армении, которые принесли и возложили к монументу новые цветы и венки взамен испорченных.

«Память о совместной борьбе народов наших стран, включая русских и армян, против гитлеровской Германии и их победе над нацизмом всегда будет жить в наших сердцах», — добавили в МИД.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Сети появилось видео, на котором вандал раскидывает возложенные к памятнику детям блокадного Ленинграда в Ереване венки и цветы, топчет ногами ленту-триколор. Цветы были возложены 26 января, накануне годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В Армении сейчас живут шесть блокадников.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и установить все обстоятельства произошедшего. По информации местных жителей, злоумышленник и ранее был замечен в разжигании русофобии, отметили в СК.

Руководитель Русского дома (представительства Россотрудничества) Вадим Фефилов направил обращение в Генпрокуратуру Армении, попросил власти страны провести проверку и привлечь виновного к уголовной ответственности. В посольстве России в Армении также заявили, что лица, осквернившие памятник, должны понести наказание. Позднее в Следственном комитете Армении заявили о возбуждении уголовного дела.