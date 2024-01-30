Кейптаун, 30 января, 2024, 20:13 — ИА Регнум. Развитые страны Глобального Севера «тихонечко стучат в дверь» БРИКС, желая взаимодействовать с объединением, заявил шерпа (доверенное лицо руководителя страны-члена) ЮАР в БРИКС Анил Суклал во время встречи представителей стран и их заместителей в рамках российского председательства 30 января.

Иван Шилов ИА Регнум

«Большая часть развитых стран и стран Глобального Севера также тихонечко стучится в наши двери, они говорят, что хотят взаимодействовать с нами», — сказал Суклал.

Дипломат отметил, что БРИКС не направлена против стран Запада, а желание развитых стран сотрудничать является положительным сигналом.

«Мы всегда говорили: что бы мы ни делали, это не направлено против какого бы то ни было объединения, блока или кого бы то ни было ещё. Мы всегда исповедовали принципы равенства, инклюзивности, а также взаимодействия в рамках всего международного сообщества», — отметил Сускал.

Как передавало ИА Регнум, ранее внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль заявил, что Франции необходимо вступить в БРИКС — это даст республике альтернативу опеке со стороны НАТО, полагает он. По его словам, Франция смогла бы освободиться от подчинения административной машине ЕС, которая пренебрегает интересами европейских стран и стремится растворить национальную самобытность европейцев в тисках брюссельской технократии.

С 1 января 2024 года Российская Федерация начала председательство в БРИКС. К организации присоединились пять новых членов — Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Иран и Эфиопия. Общее число участников БРИКС возросло до десяти.

Президент РФ Владимир Путин в своём обращении в связи с началом председательства России в БРИКС отметил, что к объединению в том или ином виде хотят подключиться порядка 30 стран. Государства-единомышленники разделяют принципиальные установки, лежащие в основе деятельности БРИКС, сказал президент.

Путин заверил, что Россия продолжит усилия по продвижению всего комплекса партнёрского сотрудничества в рамках БРИКС по трём ключевым направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, а также культурно-гуманитарные контакты.