Вашингтон, 30 января, 2024, 20:05 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки своей непоследовательностью в вопросе оказания военной помощи Украине рискуют подорвать доверие союзников по всему миру. Отказ от дальнейшей помощи Украине убедит миллионы людей по всему миру, что Америке нельзя доверять, сообщает The Atlantic. Более того, этим Вашингтон пошлёт сигнал Москве и Пекину, подкрепив их заявления о том, что «США — вырождающаяся, умирающая держава», говорится в материале.

Иван Шилов ИА Регнум

«США — не просто ненадёжный союзник, но и несерьёзный, глупый союзник. В отличие от ЕС, который коллективно тратит на Украину больше денег, чем американцы, но пока не может производить столько оружия, у США всё ещё есть боеприпасы и вооружение для отправки», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что правительство США пугает население страны угрозой столкновения с Россией, если ВСУ не победят на поле боя, ради оправдания увеличения военных бюджетов. Для ядерной державы такая провокационная риторика недопустима, заявил дипломат.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что всё больше представителей политического истеблишмента США интересуются краеугольным вопросом, куда тратятся их деньги, деньги американских налогоплательщиков. Так Песков ответил на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джона Кирби об остановке военной помощи Украине.

Кирби заявил журналистам, что США прекратили поставки оружия и военной техники Украине из-за отсутствия финансирования. По словам чиновника, Белый дом остановил поставку огнестрельного оружия и военной техники на Украину до одобрения Конгрессом запроса на продолжение финансирования.