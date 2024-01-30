На выставке «Россия» стартовали Дни культуры
Любимова на выставке «Россия» рассказала о главных достиженях в области культуры
Москва, 30 января, 2024, 19:50 — ИА Регнум. Министр культуры России Ольга Любимова, выступая на пленарной сессии Дня культуры, которая проходит в рамках международной выставки-форума «Россия», поделилась главными достижениями министерства.
«В минувшем году состоялся международный форум объединённых культур, на котором президент Владимир Путин отметил, что за последнее десятилетие расходы государства на культуру возросли более чем в 20 раз», — сказала она.
Министр отметила, что расходы бюджета на поддержку культуры из года в год увеличиваются. Только за последние четыре года министерство обеспечило реставрацию под ключ более 150 объектов культурного наследия. Кроме того, был создан крупнейший в Европе Международный центр реставрации.
По её словам, с 2000 года сеть российских музеев увеличилась в 1,5 раза, количество выставок — в 3 раза, а число посетителей составило около 148 миллионов человек. С 2012 года по всей стране отреставрировано более 600 тысяч музейных предметов.
Отдельно министр отметила проект «Культура для школьников», направленный на изучение молодёжью культуры народов России, наследия отечественных писателей и поэтов, роли искусства в военное время, в ходе видео-экскурсиями от ведущих музеев.
Также среди достижений сферы культуры обозначены открытие 67 школ креативных индустрий в 49 регионах России с 2022, более 1000 модельных библиотек в 86 регионах страны с 2019 года. С 2021 года 9,8 млн молодых людей оформили Пушкинскую карту, а российский кинематограф только в 2023 году выпустил 181 фильм.
Министр культуры подчеркнула, что в новых регионах России 77 музеев получили новое оборудование, создано 16 детских центров в музеях, а также открыты четыре новых музея.
Также 30 января встудии ЭИСИ на выставке-форуме «Россия» вышел очередной выпуск программы «Достижения страны. Дела людей». Ключевой темой экспертного обсуждения стала мотивация и целеполагание как фактор профессионального успеха, в том числе в условиях ограниченности ресурсов.
Мотивационный спикер, параатлет, победитель проекта ТопБЛОГ президентской платформы «Россия — страна возможностей» Дмитрий Чешев отметил, что выставка «Россия» является одним из центров мотивации, точкой притяжения и источником энергии для многих людей. Также это подходящая площадка для коммуникаций.
«Выставка «Россия» — это место, где объединяются люди всей страны. У нас огромная страна, и бывает сложно коммуницировать между всеми регионами. Такие проекты знакомят с тем, с чем в обычной жизни познакомиться сложно. На выставке проходит огромное количество мероприятий, где можно найти единомышленников», — рассказал Чешев.
Он привёл личный пример, как он смог их найти на выставке «Россия» для проектов в сфере инклюзивного спорта благодаря посещению стенда Республики Марий Эл. По его словам, на сегодняшний день по многим направлениям близких по духу людей можно найти также на площадках всероссийских проектов, объединений и конкурсов. В качестве примеров он назвал Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение Первых», президентскую платформу «Россия — страна возможностей» и её инициативы, например Всероссийский студенческий проект «Твой Ход» и другие проекты.
Как передавало ИА Регнум, 30 января в павильоне «Роснефти» на ВДНХ состоялось открытие Дней российской науки. Представители компании продемонстрировали посетителям инновационные разработки, рассказали о научном потенциале нефтяной отрасли и провели развлекательные мероприятия и образовательные лекции.
Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента России Владимира Путина с 4 ноября 2023 года. Завершить её планировалось 12 апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку до конца лета.