Москва, 30 января, 2024, 19:50 — ИА Регнум. Министр культуры России Ольга Любимова, выступая на пленарной сессии Дня культуры, которая проходит в рамках международной выставки-форума «Россия», поделилась главными достижениями министерства.

Софья Сандурская/ТАСС

«В минувшем году состоялся международный форум объединённых культур, на котором президент Владимир Путин отметил, что за последнее десятилетие расходы государства на культуру возросли более чем в 20 раз», — сказала она.

Министр отметила, что расходы бюджета на поддержку культуры из года в год увеличиваются. Только за последние четыре года министерство обеспечило реставрацию под ключ более 150 объектов культурного наследия. Кроме того, был создан крупнейший в Европе Международный центр реставрации.

По её словам, с 2000 года сеть российских музеев увеличилась в 1,5 раза, количество выставок — в 3 раза, а число посетителей составило около 148 миллионов человек. С 2012 года по всей стране отреставрировано более 600 тысяч музейных предметов.

Отдельно министр отметила проект «Культура для школьников», направленный на изучение молодёжью культуры народов России, наследия отечественных писателей и поэтов, роли искусства в военное время, в ходе видео-экскурсиями от ведущих музеев.

Также среди достижений сферы культуры обозначены открытие 67 школ креативных индустрий в 49 регионах России с 2022, более 1000 модельных библиотек в 86 регионах страны с 2019 года. С 2021 года 9,8 млн молодых людей оформили Пушкинскую карту, а российский кинематограф только в 2023 году выпустил 181 фильм.

Министр культуры подчеркнула, что в новых регионах России 77 музеев получили новое оборудование, создано 16 детских центров в музеях, а также открыты четыре новых музея.

Также 30 января встудии ЭИСИ на выставке-форуме «Россия» вышел очередной выпуск программы «Достижения страны. Дела людей». Ключевой темой экспертного обсуждения стала мотивация и целеполагание как фактор профессионального успеха, в том числе в условиях ограниченности ресурсов.

Мотивационный спикер, параатлет, победитель проекта ТопБЛОГ президентской платформы «Россия — страна возможностей» Дмитрий Чешев отметил, что выставка «Россия» является одним из центров мотивации, точкой притяжения и источником энергии для многих людей. Также это подходящая площадка для коммуникаций.

«Выставка «Россия» — это место, где объединяются люди всей страны. У нас огромная страна, и бывает сложно коммуницировать между всеми регионами. Такие проекты знакомят с тем, с чем в обычной жизни познакомиться сложно. На выставке проходит огромное количество мероприятий, где можно найти единомышленников», — рассказал Чешев.

Он привёл личный пример, как он смог их найти на выставке «Россия» для проектов в сфере инклюзивного спорта благодаря посещению стенда Республики Марий Эл. По его словам, на сегодняшний день по многим направлениям близких по духу людей можно найти также на площадках всероссийских проектов, объединений и конкурсов. В качестве примеров он назвал Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение Первых», президентскую платформу «Россия — страна возможностей» и её инициативы, например Всероссийский студенческий проект «Твой Ход» и другие проекты.

Как передавало ИА Регнум, 30 января в павильоне «Роснефти» на ВДНХ состоялось открытие Дней российской науки. Представители компании продемонстрировали посетителям инновационные разработки, рассказали о научном потенциале нефтяной отрасли и провели развлекательные мероприятия и образовательные лекции.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента России Владимира Путина с 4 ноября 2023 года. Завершить её планировалось 12 апреля 2024 года, однако глава государства предложил продлить выставку до конца лета.