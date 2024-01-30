Брянск, 30 января, 2024, 19:45 — ИА Регнум. В Брянской области на границе с Украиной были подавлены три беспилотника ВСУ самолётного типа, террористическая атака со стороны Киева была сорвана, пострадавших и разрушений в результате инцидентов не было, сообщил 30 января глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум

«Три беспилотных летательных аппарата самолётного типа подавлены с помощью специального оборудования непосредственно на границе с Брянской областью сотрудниками Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Брянской области», — написал Богомаз в своём Telegram-канале.

Сотрудники оперативных и экстренных служб работают на месте происшествия, добавил губернатор, поблагодарив Росгвардию за защиту страны.

Как сообщало ИА Регнум, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ атаковали два населённых пункта в регионе с помощью дронов-камикадзе. В селе Мокрая Орловка взрывом была повреждена линия газоснабжения, а в селе Дроновка — линия электроснабжения. Пострадавших в результате атак не было.

В Министерстве обороны ранее сообщали, что в ночь на 30 января средствами ПВО была отражена массированная атака украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. 21 дрон был перехвачен и уничтожен над пятью российскими регионами — Крымом, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областями.

Telegram-канал российских военкоров «Военная хроника» в свою очередь ранее проинформировал, что в ночь на 30 января ВС РФ нанесли серию ударов по военным объектам противника в Киевской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Сумской областях.