Найроби, 30 января, 2024, 19:20 — ИА Регнум. Уровень расизма в Европе за последние несколько лет критически вырос. Об этом 30 января заявил посол Австрии в Кении Кристиан Фелнер в ходе дискуссии после мемориальной церемонии в штаб-квартире ООН в Найроби, посвящённой годовщине Холокоста.

«Мы периодически проводим исследования общественного мнения об уровне расизма. Они показывают, что с 2016 по 2023 год уровень расизма в Европе критически вырос. Я не могу объяснить, с чем это связано», — сказал Фелнер.

По его словам, необходимо работать над развитием отношений между африканскими мигрантами в Европе и коренным населением.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил, что идеологией западных стран, которым не нужно такое многонациональное государство, как Россия, стали русофобия и другие формы расизма. Глава государства подчеркнул, что ненависть Запада относится ко всем населяющим Россию народам.

27 января Путин на церемонии открытия Гатчинского мемориала жертвам нацистского геноцида заявил, что в странах Европы продвигают русофобию как официальную политику. Он также отметил, что в некоторых странах не только переписывают историю, реваншисты и неонацисты взяли на вооружение идеологию и методы гитлеровцев.