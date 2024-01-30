Берлин, 30 января, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Профсоюз Verdi в Германии планирует провести масштабную забастовку работников службы безопасности аэропортов Германии 1 февраля. 25 тысяч сотрудников намерены прекратить работу с раннего утра и до полуночи, сообщает NTV.

«Планирующие забастовку сотрудники работают на контроле пассажиров, багажа и персонала. Без них не могут работать зоны безопасности в аэропортах. Воздушное сообщение, вероятно, будет парализовано на большей части территории Германии», — говорится в сюжете телеканала.

Кроме того, профсоюз Verdi призвал транспортников ФРГ провести забастовку 2 февраля с целью добиться для них повышения зарплаты.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники железнодорожного транспорта в ФРГ провели забастовку с 23 по 29 января. Ранее о ней объявил профсоюз немецких машинистов (GDL). Решение о проведении стачки приняли после того, как в ноябре безрезультатно завершились переговоры между GDL и железнодорожной компанией Deutsche Bahn. Профсоюз требовал повысить зарплаты на 555 евро в месяц. Немецкие СМИ называют забастовку рекордной по продолжительности.

18 января в Варшаве началась забастовка машинистов пригородных электропоездов. Протестующие потребовали повысить их заработную плату на 800 злотых (около $200).