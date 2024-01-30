Киев, 30 января, 2024, 19:06 — ИА Регнум. На Украину прибыла батарея систем противовоздушной обороны (ПВО) Skynex немецкого производства. Об этом 30 января сообщило агентство УНИАН.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что комплекс предназначен для работы по беспилотникам и крылатым ракетам. Он имеет радар с дальностью действия 50 км, командный пункт и четыре пушки с электрооптическими датчиками и своими радарами.

Эти системы ПВО производит немецкий концерн Rheinmetall, которые он представил широкой публике в ноябре 2021 года.

Как сообщало ИА Регнум, 4 января стало известно, что Германия передала ВСУ очередной пакет военной помощи, в составе которого боеприпасы для танков Leopard 2A6 и десять боевых машин пехоты Marder. Также Киеву поставили систему противовоздушной обороны Skynex с боеприпасами, восемь радиолокационных станций воздушного наблюдения TRML-4D, ракеты для систем ПВО IRIS-T SLM, два танка для разминирования Wisent и десять грузовиков Zetros.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 24 января сообщил, что ВС России впервые уничтожили зенитный ракетный комплекс SAMP-T французского производства, находившийся на вооружении украинской армии.

25 декабря 2023 года Конашенков доложил, что российская армия уничтожила две пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T немецкого производства.

В июле 2023 года пресс-секретарь ВВС Украины Юрий Игнат признал, что ВСУ размещают установки противовоздушной обороны около жилых домов. По его утверждению, это связано с тем, что у украинской армии нет достаточного количества средств ПВО для расположения их в позиционных районах.