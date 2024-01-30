Москва, 30 января, 2024, 19:15 — ИА Регнум. В Молжаниновском районе Москвы 29 января женщина родила ребёнка прямо на улице. В этот день роль акушеров пришлось выполнять рабочим с ближайшей стройки, полицейским и прохожим, которые случайно оказались поблизости. Одна из участниц «уличных родов» рассказала ИА Регнум, как пришла на помощь роженице, пока шла на работу.

Кадр из видео

В тот день беременная женщина посещала отдел по вопросам миграции при МВД на улице Синявинской. Когда она выходила из отдела полиции, то почувствовала первые схватки. Женщина растерялась и не знала, кого позвать на помощь. Но на беременную вовремя обратили внимание прохожие и рабочие с ближайшей стройки.

«Я шла на работу по своему обычному маршруту и обратила внимание на женщину. Она расстёгивала куртку и кричала что-то невнятное. Рядом с ней уже был какой-то мужчина, он не говорил по-русски, но жестами просил помочь. Я сразу поняла, что нужно срочно вызывать скорую», — рассказала Марина.

В этот момент мимо проезжала полицейская машина. Наряд остановился и предложил помощь. Прохожие и строители помогли беременной сесть в машину и разместиться на заднем сиденье автомобиля, но вскоре ей пришлось покинуть служебное авто.

«Водитель сказал, что у него там антисанитария. Там ездят преступники, задержанные, а они частенько маргиналы, поэтому вши, клопы. Роженица немного посидела там, передумала и снова вышла на улицу и стала снимать брюки», — рассказала женщина.

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В этот момент Марина как раз дозвонилась до скорой помощи. Из-за того что процесс родов уже начался и бригада врачей не успевала доехать до места, пришлось инструктировать прохожих-«акушеров» по телефону. Марина стала связующим звеном между медиками и роженицей, через неё врачи передавали инструкции. Они объяснили, как будущей маме правильно дышать и что делать окружающим её людям, чтобы облегчить роды. В этот момент на место подоспели рабочие с ближайшей стройки. Они тоже хотели помочь матери и ребёнку. Мужчины захватили с собой со стройки утеплитель и положили женщине под спину, чтобы она не заболела и было помягче, чем на асфальте.

«Всё происходило очень быстро, я увидела головку ребёнка. Врач в трубке объясняла, что нужно поставить женщину на четвереньки. Но мы даже не успели этого сделать, в этот момент рядом с нами остановился водитель и выскочил из машины. Его звали Сергей. В этот момент ребёнок уже выходил. Мужчина протянул руки и подхватил малыша. Ребёнок буквально упал ему в руки», — говорит Марина.

Это оказалась девочка. Сергей достал плед из машины и завернул в него новорождённую. Медики по телефону всё ещё инструктировали случайных акушеров. Теперь им нужно было перерезать пуповину.

Кадр из видео

«Ребёнок закричал, мы выдохнули, значит, всё хорошо. Я так распереживалась, что чуть сознание не потеряла. А врач по телефону сказала срочно перерезать пуповину. Вот только у нас никаких инструментов не было, тем более стерильных. Сергей попытался найти что-то подходящее в багажнике автомобиля и придумал, как выйти из ситуации. Мужчина перетянул пуповину новорождённой с помощью пластиковой хомута — строительной стяжки», — говорит женщина.

До приезда скорой Сергей качал ребёнка на руках. По словам Марины, все вместе они дождались скорой, чтобы убедиться, что они всё сделали правильно. Все переживали и хотели быть уверенными, что здоровью мамы и младенца ничего не угрожает.

«Скорую мы прождали ещё минут 30, всё это время Сергей качал ребёнка на руках. Потом женщину вместе с младенцем передали медикам и я отправилась на работу, опоздала на 40 минут. Но ругать меня никто не стал, когда услышали эту историю», — делится женщина.

Позже роженица опубликовала видео из больницы. Она поблагодарила всех пришедших ей на помощь и рассказала, что и она и ребёнок чувствуют себя хорошо. Сейчас мама с дочкой находятся под наблюдением врачей.