Москва, 30 января, 2024, 18:46 — ИА Регнум. Для международных организаций стало привычным пересматривать прогнозы по динамике российской экономики в лучшую сторону. Об этом 30 января заявили в Минэкономразвития РФ, комментируя оценки Международного валютного фонда (МВФ).

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Ранее МВФ повысил оценку роста российской экономики в 2024 году с 1,1% до 2,6%.

«Для международных организаций уже стало привычной практикой пересматривать «вверх» прогнозы по ВВП России. Российская экономика демонстрирует высокую степень гибкости и устойчивости к внешним вызовам», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в России продолжается структурная перестройка, направленная на формирование экономики предложения с опорой на внутренний спрос и частные инвестиции.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, ВВП России в 2024 году вырастет на 2,3%.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 1 января заявил, что ВВП России по итогам 2023 года увеличился на 3,5%. На встрече с предпринимателями в Хабаровске 11 января глава государства отмечал, что рост российской экономики по итогам 2024 года может составить более 4%. В октябре 2023 года глава государства заявлял, что Россия уже полностью преодолела экономический спад 2022 года.

По итогам 2023 года российская экономика стала первой в Европе, обогнав Германию, и пятой в мире, отметил президент на встрече с предпринимателями в Хабаровске. Он назвал такой результат удивительным и отметил, что он был достигнут вопреки попыткам Запада «душить и давить» Россию со всех сторон.