Якутск, 30 января, 2024, 18:41 — ИА Регнум. Пара белых медведей, живущих в Якутском зоопарке («Орто-Дойду»), стали родителями двойни. Два белых медвежонка появились у медведицы Колыманы и медведя Ломоносова, которые находятся под опекой нефтяной компании «Роснефть».

Якутский зоопарк «Орто-Дойду» Колымана с медвежатами

Как рассказал директор зоопарка Лука Сафонова, с декабря самка стала отказываться от еды, а затем залегла в берлогу. «Недавно нам удалось рассмотреть через встроенную видеокамеру, что самка принесла потомство», — сообщил Сафонов. По его словам, пока медвежата беспомощны, не умеют даже ползать. «Однако они уже обросли пушком, и в камеру видно, как сверкают их зрачки», — отметил директор «Орто-Дойду».

Ожидается, что Колымана впервые выведет медвежат на прогулку в марте. Тогда сотрудники зоопарка смогут определить их пол и подобрать имена.

АНО «Общество дикой природы» Медведица Колымана

Напомним, осиротевшую Колыману нашли в 2012 году на архипелаге Медвежьи Острова в Нижнеколымском районе республики. Ломоносов родился в Ленинградском зоопарке, откуда его привезли в Якутск. При поддержке «Роснефти» для пары в зоопарке построили дополнительный вольер с берлогой для выращивания медвежат. В 2016 году у медведей родилась Хаарчаана — она сейчас в Ленинградском зоопарке, а в 2019 году — Алмаз, которого перевезли в Хабаровск.

АНО «Общество дикой природы» Медведица Колымана

Сохранение и защита популяции белого медведя — одно из главных направлений экологической программы «Роснефти». С 2013 года под опекой компании находятся все 33 белых медведя, обитающие в 16 российских зоопарках. Опекун полностью обеспечивает их содержание, кормление, ветеринарное сопровождение, а также проведение научных исследований. Компания изучает белых медведей и в дикой природе. С 2014 года «Роснефть» провела около 50 комплексных арктических экспедиций.