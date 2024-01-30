Москва, 30 января, 2024, 18:35 — ИА Регнум. Музыкант, гитарист, бывший участник групп «Машина времени» и «Земляне» Юрий Ильченко скончался 29 января на 73-м году жизни.

Соцсети Юрий Ильченко

О смерти музыканта сообщил журналист Владислав Бачуров. В своём Telegram-канале он процитировал одну из песен, записанных при участии Ильченко.

«Умер «ты можешь ходить как запущенный сад, а можешь всё наголо сбрить», — написал журналист.

О причинах смерти не сообщается.

Ильченко родился в 1951 году в Ростове-на-Дону, позднее переехал с родителями в Ленинград. Он был солистом группы «Мифы», а также выступал в составе «Землян» и «Машины времени».

Также он сотрудничал с некоторыми другими коллективами, в том числе с группой «Наутилус Помпилиус». Помимо музыки, Ильченко занимался также литературным творчеством, писал стихи и прозу.