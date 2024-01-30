Хельсинки, 30 января, 2024, 18:56 — ИА Регнум. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен призвал реформировать систему получения финского гражданства таким образом, чтобы запретить гражданам России получать финский паспорт, сообщили 30 января в Национальной коалиционной партии, членом которой является Хяккянен.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Система двойного гражданства должна быть реформирована таким образом, чтобы эффективно предотвратить различные попытки авторитарных стран оказывать влияние и создавать другие вредные конфликты интересов», — заявил Хяккянен.

Он также привал «перейти к взаимности» в вопросах, связанных с двойным гражданством, назвав это ещё одной причиной, по которой российские граждане не должны будут получать финские паспорта.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в январе 2024 года в минобороны Финляндии заявили о создании рабочей группы для изучения законодательной возможности полностью запретить гражданам России приобретать недвижимость в стране. Инициативу объяснили «мерами безопасности».

В октябре 2023 года власти Финляндии анонсировали упрощение процесса конфискации принадлежащей россиянам недвижимости, также Хельсинки ужесточил ограничения на въезд для владельцев недвижимости и проведение платежей из России, а в конце ноября 2023 года финские власти приняли решение о закрытии границы с Россией.

В России такие действия и заявления Финляндии осудили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Хельсинки продолжает дистанцироваться от Москвы. Официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что Финляндия отгородила себя от мира, а Запад выстраивает новую заградительную стену.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ИА Регнум ранее объяснил действия и заявления финских политиков тем, что Финляндия недавно присоединилась к НАТО и сейчас каждый политик этой страны надеется выслужиться перед военным блоком, следуя плохому примеру других европейских стран, прежде всего Великобритании.