Ульяновская область, 8 января, 2005, 18:28 — ИА Регнум. 6 января в Законодательном Собрании области состоялась церемония вступления в должность Главы администрации Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова, избранного на этот пост 26 декабря прошлого года. Удостоверение Сергею Морозову вручила председатель областной избирательной комиссии Людмила Фадеева. Затем нового губернатора поздравили Председатель Законодательного Собрания Борис Зотов, исполнявший обязанности Главы администрации области Михаил Шканов, мэр Ульяновска Сергей Ермаков.