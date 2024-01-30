Екатеринбург, 30 января, 2024, 18:18 — ИА Регнум. 15-летнего хоккеиста, пострадавшего в ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Свердловской области, ввели в кому. Об этом 30 января сообщил портал E1.RU со ссылкой на мать мальчика.

Пресс-служба прокуратуры Свердловской области/ТАСС

Хоккеист сидел в середине салона улетевшего в кювет автобуса. Транспортное средство врезалось в дерево, удар пришёлся на ребёнка.

«У него очень сильная травма руки, её разорвало: и сухожилия, и артерии. Он потерял очень много крови, она просто лилась из него. Он ударился лицом у нас. Ему выбило зуб», — сказала мать хоккеиста.

Сейчас пострадавший находится в больнице Екатеринбурга. Состояние подростка удалось стабилизировать, его ввели в искусственную кому.

Второй пострадавший хоккеист находится в больнице. У него стабильное состояние.

Как передавало ИА Регнум, пассажирский автобус и легковой автомобиль марки Citroen столкнулись 29 января около 9:30 по местному времени (7:30 мск) на дороге к посёлку Верх-Нейвинский. ДТП произошло в 4 км от трассы Екатеринбург — Серов. Причиной аварии стало лопнувшее колесо автобуса.

В автобусе находились 18 детей и тренер. Водитель и пассажиры легковушки скончались на месте. Тренер и двое детей получили травмы, они были госпитализированы. Позднее тренер скончался.

По факту ДТП проводится проверка. Известно, что юные хоккеисты ехали из Челябинской области в Новоуральск. Они возвращались домой после соревнований. В районе посёлка Верх-Нейвинский у автобуса лопнуло колесо, его вынесло на встречную полосу, по которой двигался легковой автомобиль. Оба транспортных средства в результате столкновения оказались в кювете.