Москва, 30 января, 2024, 18:21 — ИА Регнум. Объяснениям некоторых звёзд шоу-бизнеса, которые после начала СВО уехали из России, а потом вернулись или выразили намерение вернуться, можно поверить, но другие, и в их числе — Алла Пугачёва, больше никогда не будут занимать в России того места, которое занимали прежде, заявил 30 января режиссёр Никита Михалков.

Известия/Павел Бедняков Алла Пугачева

В интервью ТАСС он отметил, что Пугачёва, как и многие другие, фактически жила не в России, а «в стране Рублёвка», и после концертов и корпоративов эти деятели шоу-бизнеса возвращались в свои «поместья» и общались с «рукопожатными друзьями», не интересуясь жизнью страны.

«Но вот есть Ира Горбачёва, которая снималась у нас, играла кошку в «Бременских музыкантах». Она в самом начале выступала против спецоперации. А позже я увидел интервью, где Ира рассказала о том, что с ней произошло, как она изменилась. Причём это было не в оправдание и не объяснение для администрации президента. Она просто рассказала о движении своей души, что с ней произошло за это время и почему она изменила свою точку зрения. И я ей верю», — отметил Михалков.

Режиссёр пояснил, что он готов работать с людьми, которых понимает и уважает, и отметил, что смена позиции, в случае с Горбачёвой, объясняется внутренними изменениями, а не страхом или чем-то ещё.

Он также напомнил, что писатели и философы, покинувшие Советский Союз в начале 1920-х годов, позже создали выдающиеся произведения, вдохновляемые своей любовью к России. Ничего подобного сейчас не происходит, ни в смысле отношения уехавших к своей стране, ни в смысле масштаба таланта, подчеркнул Михалков.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года режиссёр отмечал, что не хочет и не будет работать с артистами, уехавшими из России. Он также заявил, не видит перспективы возвращения деятелей культуры, покинувших Россию после начала спецоперации, и выразил уверенность, что они покинули страну в том числе из-за страха потерять доступ к тому, что заработали в России и вывезли за её пределы.

Певица Алла Пугачёва и её муж Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) покинули Россию после начала специальной военной операции на Украине. Сначала они перебрались в Израиль, но уехали и из этой страны, когда там начались боевые действия. В Израиле, ЕС и США Галкин выступал с резкой критикой в адрес России, СВО и коллег-патриотов.

В сентябре 2022 года Минюст России включил Галкина в реестр физических лиц — иностранных агентов. По данным ведомства, артист получал финансирование с Украины. Пугачёва попросила Минюст зачислить и её в реестр иноагентов, а также выразила солидарность со своим супругом, которого назвала патриотом России. Сам Галкин при этом пытался через суд оспорить решение Минюста о включении его в список иноагентов, но Замоскворецкий суд Москвы его исковые требования отклонил.