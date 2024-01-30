Ереван, 30 января, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело после осквернения памятника, посвящённого детям блокадного Ленинграда. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Гор Абрамян.

Кадр из видео

«Следственный комитет сегодня, 30 января, получил сообщение полиции МВД Армении по поводу распространённого в интернете и соцсетях видео о явно хулиганских действиях, совершённых одним человеком возле памятника, посвящённого детям блокадного Ленинграда, в парке имени Давтяна. В связи с полученным сообщением Следственным комитетом возбуждено уголовное дело», — сказал Абрамян.

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Ранее в Сети появилось видео, на котором вандал раскидывает возложенные к памятнику детям блокадного Ленинграда в Ереване венки и цветы, топчет ногами ленту-триколор. Цветы были возложены 26 января, накануне годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В Армении сейчас живут шесть блокадников.

В свою очередь глава петербургской региональной общественной организации воспитанников детских домов блокадного Ленинграда Нина Фадеева заявила, что осквернение памятника в Армении — очень печальный случай.

Представители организации напомнили, что Армянская ССР в годы Великой Отечественной войны приняла из блокадного Ленинграда эвакуированные детские дома.

В организации не считают, что действия одного человека свидетельствуют об отношении всего армянского общества, это частный случай, добавила тогда Фадеева.

После осквернения памятника глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и установить все обстоятельства произошедшего. По информации местных жителей, злоумышленник и ранее был замечен в разжигании русофобии, отметили в СК.

Вместе с тем посольство РФ в Ереване призвало наказать осквернивших памятник. В посольстве выразили возмущение циничной провокацией у памятника и заявили, что подобные действия трудно расценивать иначе как открытое надругательство над памятью жертв блокады и героев, отстоявших город.

Дипломаты напомнили, что в рядах защитников Ленинграда сражались более 100 тысяч армян, из которых 4 тысячи были добровольцами, а десять из них удостоены звания Героя Советского Союза.

Кроме того, руководитель Русского дома (представительства Россотрудничества) Вадим Фефилов направил обращение в Генпрокуратуру Армении, попросил власти страны провести проверку и привлечь виновного к уголовной ответственности. В посольстве России в Армении также заявили, что лица, осквернившие памятник, должны понести наказание.