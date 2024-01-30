Вильнюс, 30 января, 2024, 18:31 — ИА Регнум. Глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис во время визита в Стокгольм предложил премьер-министру Швеции Ульфу Кристерссону и главе МИД королевства Тобиасу Бильстрему военную защиту острова Готланд от России. Об этом пишет шведская газета Svenska Dagbladet.

Evgeniy Maloletka/ AP/TASS Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис

В интервью изданию Ландсбергис заявил, что поддержал бы военное присутствие литовских военных на острове Готланд в Балтийском море.

«Это должна обсуждать армия, но если бы это произошло, я бы поддержал», — пояснил литовский министр.

Как передавало ИА Регнум, 30 января глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что заявления о том, что Швеция, Финляндия и страны Прибалтики якобы могут стать «следующими» после завершения спецоперации на Украине, являются абсурдными.

В начале января премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что ЕС располагает сроком от трёх до пяти лет, чтобы подготовиться к тому, что Россия будет представлять «серьёзную угрозу» для восточного фланга НАТО.

Речь шла о том, как скоро войска НАТО смогут быть готовы к тому, чтобы противостоять Вооружённым силам РФ. Прогноз основывался на сценарии, при котором в конфликте на Украине будет подписано соглашение о прекращении огня.

Кроме того, 25 января глава минобороны Норвегии Эйрик Кристофферсен призвал готовиться к войне с Россией в ближайшие три года. Кристофферсен заявил, что Москва якобы наращивает запасы оружия гораздо быстрее, чем думали в НАТО.

В свою очередь в декабре президент России Владимир Путин подчеркнул, что у страны нет никаких причин воевать со странами НАТО.

Кроме того, российский лидер назвал полной чушью утверждения о якобы возможном нападении России на НАТО. Он также назвал фигурой речи такие заявления американского лидера Джо Байдена.