Вашингтон, 30 января, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Отказ Соединённых Штатов от предоставления помощи Украине сравним с «голом в свои ворота исторических масштабов», заявил глава ЦРУ США Уильям Бёрнс в статье для журнала Foreign Affairs.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Для Соединенных Штатов выйти из конфликта в этот критический момент и прекратить поддержку Украины было бы голом в свои ворота исторических масштабов», — сказал он.

По его словам, ключ к успеху для Запада заключается в сохранении помощи Украине, так продолжение поставок оружия якобы «поставит Киев в более выгодное положение».

Он также отметил, что та помощь, которую Вашингтон предоставлял Киеву, является «относительно скромной инвестицией со значительной геополитической отдачей для США».

Как передавало ИА Регнум, 12 января заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что нынешнее руководство Украины — это банальные и бескомпромиссные ворюги, расхищающие выделенные им Западом на оружие деньги. Он отметил, что минобороны США не следило за поставляемым Киеву оружием, в результате чего неизвестна судьба почти 40 тысяч единиц оружия на сумму 1 млрд долларов.

Помощник замминистра обороны США Стивен Брайен отметил, что в ЕС началась паника из-за отсутствия у Украины возможностей противостоять давлению Вооружённых сил России. По его словам, нет никакого сомнения в том, что Москва добьётся успеха в этом конфликте.