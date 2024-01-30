Берлин, 30 января, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Недавнее решение президента США Джо Байдена о приостановлении одобрения новых контрактов на поставки сжиженного природного газа (СПГ) за рубеж показывает ненадёжность США как поставщика энергоресурсов для ФРГ, заявил член комитета по охране климата и энергетике немецкого парламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его мнению, нынешний президент ставит экосоциалистическую идеологию климатической истерии выше надёжных международных торговых отношений. Кроме того, президенту США приостановка одобрения новых контрактов на экспорт СПГ даёт возможность бороться за голоса американцев с зелёными и левыми взглядами.

«Это существенное отличие от проверенных германо-российских сделок по природному газу, которые оставались надёжными даже во время холодной войны», — отметил Котре.

Он назвал российский трубопроводный газ самой надёжной альтернативой поставкам СПГ. Другие варианты дороги и небезопасны, как, например, поставки газа из арабского мира. Ещё одной альтернативой он считает разработки Германией собственных месторождений сланцевого газа на Северо-германской низменности, которые смогли бы покрыть потребности Германии на годы вперёд.

Как передавало ИА Регнум, 27 января президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон приостановит процесс одобрения новых экспортных контрактов на поставки СПГ. Исключение из правила сделают для случаев непредвиденных и неотложных чрезвычайных ситуаций в сфере национальной безопасности. Байден объяснил своё решение климатическими изменениями, представляющими угрозу.

Решение Байдена раскритиковали республиканцы. Они назвали приостановку ударом по американской энергетике и угрозой для экономики страны. Кроме того, они посчитали, что решение повлияет на поставки союзникам в Европе.

Источник из Еврокомиссии отметил в связи с этим, что приостановка одобрения новых поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США не скажется на поставках в Евросоюз в среднесрочной перспективе.