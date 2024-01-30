Бангкок, 30 января, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Солист группы «Би-2» Лёва (Егор Бортник, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) вылетает из Бангкока в Тель-Авив. Об этом 30 января сообщили «Известия».

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Солист группы «Би-2» Лёва (Егор Бортник, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Отмечается, что музыкант находился в аэропорту в сопровождении нескольких человек и готовился к посадке на рейс в Тель-Авив.

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Как сообщало ИА Регнум, 25 января участников «Би-2» задержали на острове Пхукет в Таиланде за концерт без необходимого разрешения. Ночь они провели в отделении полиции, затем суд Пхукета избрал музыкантам меру пресечения и назначил каждому штраф в размере 3 тыс. батов ($84). Затем их передали иммиграционной полиции.

27 января генеральный консул России на Пхукете Владимир Соснов сообщил, что для последующей депортации из Таиланда участников группы этапируют из Пхукета в Бангкок. В Россию отправят только граждан РФ, в то время как лидеры «Би-2», уроженцы Белоруссии Лёва «Би-2» и Шура «Би-2» (Александр Уман) — граждане Израиля и Австралии соответственно.

Официальный представитель ведомства МИД РФ Мария Захарова, комментируя задержание участников «Би-2», заявила, что не удивлена произошедшему, так как никому не нужны проблемы, которые могут возникнуть с людьми, спонсирующими терроризм.